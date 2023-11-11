İşte Dilan-Engin Polat'ın para trafiği! MASAK raporu sızdı organizasyon şeması ortaya çıktı

Dilan-Engin Polat'la ilgili devam eden soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. MASAK'ın ikili ve çevresindekiler hakkında hazırladığı raporda, sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkuları yer aldı. Söz konusu para hacminin 500 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi. İşte Dilan-Engin Polat'ın para akış ve organizasyon şeması...