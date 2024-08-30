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İşte depremin kara kutusu! Kurtarma ekiplerine yardımcı olacak

İşte depremin kara kutusu! Kurtarma ekiplerine yardımcı olacak

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 17:14
Adı 'DAMAS’ olan uygulamayla binalara aynı uçaklardaki gibi kara kutu yerleştirilecek. Böylelikle hem deprem anında uyarı yapılacak hem de olası yıkımlarda hassas dinleme yapmak kolaylaşacak.
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