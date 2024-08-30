İşte depremin kara kutusu! Kurtarma ekiplerine yardımcı olacak

Adı 'DAMAS’ olan uygulamayla binalara aynı uçaklardaki gibi kara kutu yerleştirilecek. Böylelikle hem deprem anında uyarı yapılacak hem de olası yıkımlarda hassas dinleme yapmak kolaylaşacak.

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