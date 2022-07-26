26 Temmuz 2022, Salı
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İşte Cem Muhammed'in ilk yaşadı ev!
Cem Muhammet'in yaklaşık 1 yıl boyunca adeta esir hayatı yaşadığı daireye A haber muhabiri Huzeyfe Özdemir girdi. Olayla ilgili soruşturma ise derinleşiyor. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.