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İşte Çanakkale yangının çıktığı nokta! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 16:12
A Haber ekibi, Çanakkale'deki soğutma çalışmalarını helikopterden ekranlara taşıdı. Vedat Sezer detayları aktardı.
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