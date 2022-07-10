10 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşte Beykoz'daki yıldırım düşen ev! A Haber görüntüledi

İşte Beykoz'daki yıldırım düşen ev! A Haber görüntüledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2022 11:26
İstanbul'da beklenen yağışla beraber yıldırım ve şimşekler de etkili oldu. Yaklaşık 8 saat boyunca aralıklarla istanbul seması şimşeklerle aydınlandı. Kayıtlara göre çakan şimşek sayısı gece saatlerinde 7 bini aşmış durumda. Beykoz'da bir evin üzerine yıldırım düştü. Mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır o evden detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bekçi’nin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı
Bekçi’nin dikkati mahalleyi yanmaktan kurtardı
İşte yıldırım düşen ev
İşte yıldırım düşen ev
Araçlar suya gömüldü! Birçok işyeri sular altında
Araçlar suya gömüldü! Birçok işyeri sular altında
Sele kapılan kadın can verdi!
Sele kapılan kadın can verdi!
Banyosunda yılanla karşılaştı!
Banyosunda yılanla karşılaştı!
İstanbul’da çakan şimşek sayısı...
İstanbul'da çakan şimşek sayısı...
A Haber ekipleri bölgede
A Haber ekipleri bölgede
2 yıl sonra aynı görüntüler!
2 yıl sonra aynı görüntüler!
Kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Şehit dayısının yarım kalan görevi için Bingöl’de
Şehit dayısının yarım kalan görevi için Bingöl'de
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Daha Fazla Video Göster