10 Temmuz 2022, Pazar
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İşte Beykoz'daki yıldırım düşen ev! A Haber görüntüledi
İstanbul'da beklenen yağışla beraber yıldırım ve şimşekler de etkili oldu. Yaklaşık 8 saat boyunca aralıklarla istanbul seması şimşeklerle aydınlandı. Kayıtlara göre çakan şimşek sayısı gece saatlerinde 7 bini aşmış durumda. Beykoz'da bir evin üzerine yıldırım düştü. Mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır o evden detayları aktardı.