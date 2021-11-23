İşte ABD gerçeği! Dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip Los Angeles’ta 100 binden fazla kişi sokakta yaşıyor

Son dakika haberine göre evsizler, ABD'nin görünmeyen yüzlerinden biri. Milyonlarca kişinin sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı ABD'de evsiz sayısı salgınla birlikte büyük artış yaşadı. Dünyanın 1 numaralı ekonomisine sahip Amerika'nın Los Angeles şehrinde 100 binden fazla insan evsiz ve sokaklarda yaşıyor. İşte Amerika'daki içler acısı durum...

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ABD'nin en kalabalık şehirlerinden Los Angeles, turistik güzelliklerinin yanısıra giderek büyüyen evsiz sorunu ile de dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 100 bini aşan ve gittikçe artan evsiz sayısı hem sakinleri hem de yetkilileri endişelendiriyor.