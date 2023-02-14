14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşte 7,7'lik depremin yeni görüntüsü

İşte 7,7'lik depremin yeni görüntüsü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2023 15:40
7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremin Malatya’yı yıktığı anlar kameraya yansıdı.
198 saat sonra enkazdan çıktılar!
198 saat sonra enkazdan çıktılar!
İşte 7,7’lik depremin yeni görüntüsü
İşte 7,7'lik depremin yeni görüntüsü
Yeni doğan bebek için özel mama buldular!
Yeni doğan bebek için özel mama buldular!
İşte 7,7’lik depremin yeni görüntüsü
İşte 7,7'lik depremin yeni görüntüsü
203 saat sonra hayata döndü
203 saat sonra hayata döndü
201 saat sonra Mine Akgül kurtarıldı
201 saat sonra Mine Akgül kurtarıldı
Yaşanan yıkım A Haber drone kamerasında
Yaşanan yıkım A Haber drone kamerasında
Depremzede genç kız kahramanlarıyla görüştü
Depremzede genç kız kahramanlarıyla görüştü
Depremden sonra bu hale geldi!
Depremden sonra bu hale geldi!
Deprem sonrası panik anları!
Deprem sonrası panik anları!
Devlet millet el ele yaralar sarılıyor!
Devlet millet el ele yaralar sarılıyor!
Kara gün dostlarını unutmayacağız
"Kara gün dostlarını unutmayacağız"
Daha Fazla Video Göster