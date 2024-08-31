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İstanbul'un yedi tepesi nereler? Neden Yeditepe deniyor?

İstanbul'un yedi tepesi nereler? Neden Yeditepe deniyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 19:04
Şiirlere, şarkılara, hikayelere konu olan İstanbul, yedi tepeli şehir olarak da bilinir. Hatta İstanbul’un logosunda da bu tepelere atfen 7 üçgen bulunur. Peki İstanbul’a neden Yeditepe denir, İstanbul’un yedi tepesi nereler? İşte o tepelerin hikayesi...
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Yeditepe İstanbul...
Yeditepe İstanbul...
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