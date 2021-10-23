23 Ekim 2021, Cumartesi
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İstanbul’un yanı başındaki cennet: Akçakese! Şehrin telaşından uzak huzur durağı
İstanbul'un yanı başında Anadolu kültürünün yaşadığı yerlerden biri Akçakese… Ahşap evleri, kedili sokakları, bereketli bahçeleri ve sıcacık gülümseyen sakinleri ile İstanbul'a yakın mesafedeki huzur duraklarından biri. A Haber ekipleri Şile'nin Akçakese Köyü'nü ekranlara taşıdı.