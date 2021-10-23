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İstanbul’un yanı başındaki cennet: Akçakese! Şehrin telaşından uzak huzur durağı

A Haber
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Giriş: 23.10.2021 09:49
İstanbul'un yanı başında Anadolu kültürünün yaşadığı yerlerden biri Akçakese… Ahşap evleri, kedili sokakları, bereketli bahçeleri ve sıcacık gülümseyen sakinleri ile İstanbul'a yakın mesafedeki huzur duraklarından biri. A Haber ekipleri Şile'nin Akçakese Köyü'nü ekranlara taşıdı.
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