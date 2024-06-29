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İstanbul’un tabut binaları! Kaçak katlar çökme riski taşıyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.06.2024 08:59
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde önceki gün meydana gelen peş peşe bina çökme olayları gözleri yine tabut binalara çevirdi. Uzmanlar; korozyona uğrayan ya da kaçak kat çıkılan binalara karşı uyarıyor. Peki çöken binalar bize ne anlatıyor?
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