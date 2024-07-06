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İstanbul’un tabut binaları! Çözüm yolları ne, neler yapılmalı?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.07.2024 15:33
İstanbul'da tabut binalar tehlike saçmaya devam ediyor. Peki yıkılmaya yüz tutan binalar ne olacak? Konunun detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan mimar Dr. Nihat Şen anlattı.
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