İstanbul’un tabut binaları! Çözüm yolları ne, neler yapılmalı?

İstanbul'da tabut binalar tehlike saçmaya devam ediyor. Peki yıkılmaya yüz tutan binalar ne olacak? Konunun detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan mimar Dr. Nihat Şen anlattı.

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