İstanbul’un tabut binaları! 6 katlı bina tahliye edildi

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bin 120 Sokak'ta inşaat için temel kazılan arsanın yanındaki 6 katlı apartmanın kolon ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Apartman sakinleri gece saatlerinde gelen sesler üzerine durumu ilçe belediyesine iletti. Esenler Belediyesi ekipleri, incelemede bulundukları apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.

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