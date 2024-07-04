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İstanbul’un tabut binaları! 6 katlı bina tahliye edildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.07.2024 09:24
İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bin 120 Sokak'ta inşaat için temel kazılan arsanın yanındaki 6 katlı apartmanın kolon ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Apartman sakinleri gece saatlerinde gelen sesler üzerine durumu ilçe belediyesine iletti. Esenler Belediyesi ekipleri, incelemede bulundukları apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.
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