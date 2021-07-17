İstanbul’un sokaklarından Türkiye ilham olan başarı hikayeleri

Şehir İstanbul olur da hikayesi biter mi hiç? A Haber ekibi, İstanbul'un sokaklarını gezdi, farklı farklı yüzlerle karşılaştı, tanıştı. Ve o insanların hikayelerini ekranlara taşıdı. İşte A Haber muhabiri Damla Karasu'nun insanların yaşamlarını ekrana taşıdığı “Bir İnsan Bir Hikaye” programı…

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