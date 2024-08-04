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İstanbul’un şirin köyü: Cumhuriyet Mahallesi

İstanbul’un şirin köyü: Cumhuriyet Mahallesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 10:33
İstanbul Beykoz'un Cumhuriyet Mahallesi... Eskiden köy olan bu sevimli mahalle, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Aynı zamanda tarihi olan bu mahalleyi sizlere A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı
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