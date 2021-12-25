25 Aralık 2021, Cumartesi
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İstanbul’un sigortası: Büyük Melen Projesi
Dev yatırımlardan biri olan "Büyük Melen Proejesi"... Bu proje sayesinde İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre öteden içme suyu sağlanıyor. Dünyada örnek gösterilen projelerden biri olan Melen, sadece bu yıl İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 59'unu karşıladı. İşte detaylar...