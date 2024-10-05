İstanbul’un semtlerine tarihi yolculuk!

Binlerce yıllık tarihinde Osmanlı medeniyetini dünyaya tanıtan ve yansıtan megakent İstanbul, birbirinden ilginç semt isimleri ile de ilgi odağı oluyor. Hepsinde ayrı bir tarihi gerçeklik barındıran semtler isimlerini de bu tarihten alıyor. Ekiplerimiz Tophane Okmeydanı ve Sütlüce isimlerinin nasıl ortaya çıktığını araştırdı.

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