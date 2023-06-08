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İstanbul'un ortasında susturuculu silahlarla suikast girişimi! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 08.06.2023 11:17
İstanbul Şişli'de bulunan bir rezidanstan çıkan Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi, maskeli ve susturucu silah kullanan iki kişinin saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda, 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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