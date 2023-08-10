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İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 12:41
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki kuraklık tehlikesi devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu paylaştı.
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İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?
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