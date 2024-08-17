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İstanbul'un köylerinde yaşam

İstanbul'un köylerinde yaşam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 14:02
İstanbul'un köylerinde hafta sonu nasıl geçiyor? Ekibimizden Kübra Kılıç İstanbul'un köylerine misafir olmaya devam ediyor.
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