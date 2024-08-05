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İstanbul'un köylerinde yaşam

İstanbul'un köylerinde yaşam

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 13:24
İstanbul'un tarım ve hayvancılık yapılan köylerine konuk olmaya devam ediyoruz. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Beykoz'un Paşamandıra köyünden detayları aktardı.
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