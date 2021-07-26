26 Temmuz 2021, Pazartesi
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İstanbul'un Karadeniz'i! Sarıyer'de en çok Karadenizliler yaşıyor
İstanbul'un Sarıyer ilçesi havasıyla suyuyla adeta Karadenizlilerin tercihi. Öyle ki bu ilçede en çok Karadenizliler yaşıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve kameraman Mustafa Kadir Mercan o ilçeye gitti. Sarıyer'de yaşayan Karadenizlilere mikrofon uzattı. İşte İstanbul'un Karadeniz'i Sarıyer....