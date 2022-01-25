25 Ocak 2022, Salı
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İstanbul’un kara günleri! İBB karla mücadelede yetersiz kaldı | A Haber ekibi kar mesaisinde
Kar yağışı megakenti esir aldı. İstanbul'da binlerce araç yollarda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Hayat adeta durdu. İşte o yaşanan zorluğu A Haber ekipleri bölgeden takip etti. İşte A Haber muhabirlerinin gözünden İstanbul'da kar esaretinden görüntüler...