08 Ocak 2022, Cumartesi
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İstanbul'un İETT ile imtihanı krize dönüştü! Yolcunun kafasına parça düştü
Yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanların korkulu rüyası haline gelen İETT otobüslerinde bakımsızlıktan parçaları kopmaya başladı.