İstanbul'un içme suyu son 4 ayda yüzde 30 azaldı! Barajlar alarm vermeye başladı |Doluluk oranı yüzde 50'ye geriledi

İstanbul kış aylarında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Artan yağışlardan sonra barajlarda ki doluluk oranı yükselse de son günlerde tekrar düşüşe geçti. Peki İstanbul’daki barajların son durumu ne? Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan Alibey Barajı’ndan aktardı. İşte kuraklıkta son durum…

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