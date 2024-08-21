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İstanbul'un içme suyu son 4 ayda yüzde 30 azaldı! Barajlar alarm vermeye başladı |Doluluk oranı yüzde 50'ye geriledi

İstanbul'un içme suyu son 4 ayda yüzde 30 azaldı! Barajlar alarm vermeye başladı |Doluluk oranı yüzde 50'ye geriledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 19:55
İstanbul kış aylarında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Artan yağışlardan sonra barajlarda ki doluluk oranı yükselse de son günlerde tekrar düşüşe geçti. Peki İstanbul’daki barajların son durumu ne? Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan Alibey Barajı’ndan aktardı. İşte kuraklıkta son durum…
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