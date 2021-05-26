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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Boğaz manzaralı otelde basıldılar

İHA
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Giriş: 26.05.2021 11:00
Güncelleme:26.05.2021 11:04
Cihangir’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yasağa rağmen kafeterya olarak faaliyet gösteren bir otelin teras katına Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Maske bile takmayan kişilerin nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, işletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulandı.
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