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İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Cipten kurşun yağdı: 1 ölü

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Giriş: 11.04.2024 12:40
İstanbul Şişli'de seyir halindeki bir cipten açılan ateş sonucu 30 yaşındaki Rıdvan Özyer ağır yaralandı. Özyer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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