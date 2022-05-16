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İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: Güpegündüz kurşuna dizdi!

İHA
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Giriş: 16.05.2022 11:14
İstanbul Beyoğlu’nda tanınmamak için motosiklet kaskı takan kişi, güpegündüz yol kenarında duran hasmına silahla ateş açtı. Saldırının akabinde kaçmak isteyen kasklı kişi, araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Saldırgan ve azmettiricisi de emniyet güçleri tarafından yakalandı.
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