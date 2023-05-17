17 Mayıs 2023, Çarşamba
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İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti
İğrenç olay geçen gece saatlerinde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Evine giden bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından taciz edildi. Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.