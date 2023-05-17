İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti

İğrenç olay geçen gece saatlerinde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Evine giden bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından taciz edildi. Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.