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İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti

DHA
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Giriş: 17.05.2023 13:54
İğrenç olay geçen gece saatlerinde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Evine giden bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından taciz edildi. Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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