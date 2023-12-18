İstanbul’un göbeğinde güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de güpegündüz hırsızlık şoku yaşandı. Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN