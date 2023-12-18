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İstanbul’un göbeğinde güpegündüz hırsızlık! Döviz bürosu aracından 6 milyon lira çaldılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 17:04
İstanbul Bahçelievler'de güpegündüz hırsızlık şoku yaşandı. Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.
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