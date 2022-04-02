02 Nisan 2022, Cumartesi
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İstanbul'un göbeğinde dehşet! Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler
İstanbul Eminönü’nde “haraç kesme” husumetinden kaynaklı yaşanan silahlı saldırıda konuyla alakası olmayan bir Suriyeli genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Dehşet anları kamerada...