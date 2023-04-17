İstanbul’un göbeğinde dehşet dolu anlar! Önce kaçtı sonra ağladı | Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay dün İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonet motosikletliye önce çarptı ardından da olay yerinden kaçtı. Motosikletli yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin kovalamacasıyla kamyonet sürücüsü yakalanarak polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, nefes kesen kovalamaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.