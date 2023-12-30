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İstanbul’un en meşhur merdivenler! Kamondo merdivenlerinin hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 17:13
Her biri farklı manzaralara açılan sokakları ile İstanbul adeta kocaman bir açık hava müzesi. İstanbul'un sokaklarını birbirine bağlayan ve yokuşlarını çıkmamızı sağlayan merdivenleri de eşsiz ve görmeye değer. A Haber ekipleri İstanbul'un en meşhur merdivenlerini görüntüledi.
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