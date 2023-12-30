30 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul’un en meşhur merdivenler! Kamondo merdivenlerinin hikayesi
Her biri farklı manzaralara açılan sokakları ile İstanbul adeta kocaman bir açık hava müzesi. İstanbul'un sokaklarını birbirine bağlayan ve yokuşlarını çıkmamızı sağlayan merdivenleri de eşsiz ve görmeye değer. A Haber ekipleri İstanbul'un en meşhur merdivenlerini görüntüledi.