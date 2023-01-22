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İstanbul’un en güzel kıyısı Kanlıca

A Haber
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Giriş: 22.01.2023 13:06
İstanbul'u geziyorum ekibi bu hafta Anadolu yakasının en güzel kıyısı Kanlıca'da. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu leylakları, yalıları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla zamanın durduğu Kanlıca semtini keşfediyor.
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İstanbul’un en güzel kıyısı Kanlıca
İstanbul’un en güzel kıyısı Kanlıca
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