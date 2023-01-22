İstanbul’un en güzel kıyısı Kanlıca

İstanbul'u geziyorum ekibi bu hafta Anadolu yakasının en güzel kıyısı Kanlıca'da. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu leylakları, yalıları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla zamanın durduğu Kanlıca semtini keşfediyor.

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