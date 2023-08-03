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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

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Giriş: 03.08.2023 11:51
Tekel bayisine yapılan kanlı baskında iki kişinin öldürülmesine ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın meydana geldiği Esenyurt, daha önce de birçok asayiş haberiyle geldi gündeme. Kimi zaman kaçak göçmenlerin çıkardığı vukuatlara kimi zaman da çete hesaplaşmalarına sahne oldu. Esenyurt'ta en büyük sorun, çarpık kentleşmeyle birlikte sürekli artan nüfus. Sorunlardan biri de aileden kopuk gençlerin uyuşturucunun kucağına itilmesi.
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