03 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi
Tekel bayisine yapılan kanlı baskında iki kişinin öldürülmesine ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın meydana geldiği Esenyurt, daha önce de birçok asayiş haberiyle geldi gündeme. Kimi zaman kaçak göçmenlerin çıkardığı vukuatlara kimi zaman da çete hesaplaşmalarına sahne oldu. Esenyurt'ta en büyük sorun, çarpık kentleşmeyle birlikte sürekli artan nüfus. Sorunlardan biri de aileden kopuk gençlerin uyuşturucunun kucağına itilmesi.