08 Ocak 2023, Pazar
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İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.