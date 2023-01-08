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İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

DHA
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Giriş: 08.01.2023 15:31
Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
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