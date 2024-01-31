İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları sevindirdi!

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre ortalama baraj doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar düşen Büyükçekmece Baraj gölü son yağışlardan payını aldı. Baraj gölündeki doluluk oranı yüzde 66.48''e yükselirken kuruyan alanlar yeniden suyla doldu.