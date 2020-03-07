07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.03.2020

İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde |Video

İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılında en düşük seviyesine geriledi. İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geriledi. 2019 yılı Mart ayında yüzde 93 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 64,16'ya kadar düştü. İşte barajlardaki son durum...

İstanbul'un barajlarında su seviyesi düştü. İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geriledi.

2019 yılı Mart ayında yüzde 93,15 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 64,16'ya kadar düştü.

Son on yıldaki en düşük seviye ise 2014 yılında yüzde 28,89 olarak ölçülmüştü.

Bu düşüşün aksine, Ömerli Barajı'nın doluluk oranı geçtiğimiz yıla göre yükseldi.

Barajın son durumu havadan görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'de insanlık dışı görüntü! 20 kişi genç kıza saldırdı
ABD'de insanlık dışı görüntü! 20 kişi genç kıza saldırdı
İstanbul barajlarında alarm!
İstanbul barajlarında alarm!
Gördüklerine yürek dayanmaz! Vahşet...
Gördüklerine yürek dayanmaz! Vahşet...
Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşireyi A Haber buldu
Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşireyi A Haber buldu
İnanılmaz görüntüler! Asılı kaldı
İnanılmaz görüntüler! Asılı kaldı
Türkiye'nin ilk insansız denizaltı aracı görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk insansız denizaltı aracı görücüye çıktı
Kozmik enerji tuzağı! Paralar böyle dizildi...
Kozmik enerji tuzağı! Paralar böyle dizildi...
İlginç yöntem! Polis fark etti ve...
İlginç yöntem! Polis fark etti ve...
Makas terörü! Ölüm ile yaşam arasında...
Makas terörü! Ölüm ile yaşam arasında...
Bakanlık İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiasını yalanladı
Bakanlık "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddiasını yalanladı
Sevgili dehşeti!
Sevgili dehşeti!
Özel harekat polisleri Yunan sınırında...
Özel harekat polisleri Yunan sınırında...
Daha Fazla Video Göster