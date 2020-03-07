İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde |Video

İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılında en düşük seviyesine geriledi. İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geriledi. 2019 yılı Mart ayında yüzde 93 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 64,16'ya kadar düştü. İşte barajlardaki son durum...

İstanbul'un barajlarında su seviyesi düştü. İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geriledi. 2019 yılı Mart ayında yüzde 93,15 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 64,16'ya kadar düştü. Son on yıldaki en düşük seviye ise 2014 yılında yüzde 28,89 olarak ölçülmüştü. Bu düşüşün aksine, Ömerli Barajı'nın doluluk oranı geçtiğimiz yıla göre yükseldi. Barajın son durumu havadan görüntülendi.