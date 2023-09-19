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İstanbul'un barajlarında son durum | Su seviyesi yüzde 25'in altında! Kriz kapıda

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Giriş: 19.09.2023 11:30
İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü. Bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü.
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