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İstanbul'un 7 ilçesinde DEAŞ operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2023 11:45
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da 7 ilçede tespit edilen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
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