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İstanbul'u yaz sağanağı vurdu

A Haber
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Giriş: 10.08.2022 12:12
İstanbul'da 3 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt - Beylikdüzü çevresinde kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patladı. Sokaklarda sel suları ve göletler oluştu. A Haber muhabiri Murat Dada'dan ayrıntıları aktardı.
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