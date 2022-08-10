İstanbul’u yaz sağanağı vurdu

İstanbul'da 3 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt - Beylikdüzü çevresinde kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patladı. Sokaklarda sel suları ve göletler oluştu. A Haber muhabiri Murat Dada'dan ayrıntıları aktardı.

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