10 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'u yaz sağanağı vurdu
İstanbul'da 3 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt - Beylikdüzü çevresinde kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patladı. Sokaklarda sel suları ve göletler oluştu. A Haber muhabiri Murat Dada'dan ayrıntıları aktardı.