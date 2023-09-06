İstanbul’u sel burdu! A Haber can kaybının olduğu Küçükçekmece’de!

Son dakika haberleri… İstanbul dün akşam saatlerinde sel felaketini yaşadı. Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece’de yollar suya gömüldü çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 2 can kaybından birinin yaşandığı Küçükçekmece’de son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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