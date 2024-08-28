İstanbul’u sağanak vurdu! Bahçelievler’de su basan evlerde temizlik

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de bazı ev ve otoparkları su bastı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural o noktadan son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN