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İstanbul’u sağanak vurdu! Araçlar yollarda kaldı Kapalıçarşı’yı su bastı

İstanbul’u sağanak vurdu! Araçlar yollarda kaldı Kapalıçarşı’yı su bastı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 15:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Beklenen sağanak İstanbul'u vurdu. Sağanak yağış nedeniyle caddeler su altında kalırken trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Şişli’de yollar göle döndü, Kapalıçarşı’yı su bastı.
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