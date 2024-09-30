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İstanbul’u sağanak vurdu!

İstanbul’u sağanak vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 01:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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İstanbul’u sağanak vurdu!
İstanbul’u sağanak vurdu!
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