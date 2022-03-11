11 Mart 2022, Cuma
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İstanbul'u kar vurdu! Mahmutbey gişeleri'nde metrelerce kuyruk oluştu
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mahmutbey Gişeleri'nde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.