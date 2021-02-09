İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi... Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul'da yaşanan fırtına nedeni ile farklı adreslerde çatılar yollara, araçların üzerine uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarı sonrası fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini il genelinde gösterdi. Kentin farklı noktalarında çatılar yollara savruldu. Kağıthane, Esenler, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş, Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi. .