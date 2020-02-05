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05.02.2020
İstanbul'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bazı evleri su bastı
İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve etkili olan yağış nedeniyle Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerini su basanlar içerideki suyu tahliye etmeye çalıştı. İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve etkili olan yağış nedeniyle Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerini su basanlar içerideki suyu tahliye etmeye çalıştı.
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