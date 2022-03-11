11 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbullunun kar çilesi: Arvanutköy ve Küçükçekmece’de İETT otobüsleri yolda kaldı! Vatandaşlar itti
İstanbul’un Küçükçekmece ile Arnavutköy ilçelerinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı sebebiyle İETT otobüsleri yolda kaldı. Küçükçekmece'de ilerleyemeyen İETT otobüsünü vatandaşlar itti. O anlar kameralara yansıdı.
Küçükçekmece İkitelli'de sabah sularında etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İşe giden İstanbullular zorluk çekerken, bazı sürücüler yolda kaldı.
Kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece ve Arnavutköy'de İETT otobüsleri de yolda kaldı. Küçükçekmece'de kara saplanan İETT otobüsünü araçtan inen yolcular itti. Yolcuların bir süre ittiği otobüs rampadan çıkıp yoluna devam etti. Arnavutköy'de kar engeline takılan İETT otobüsü kameraya yansıdı.