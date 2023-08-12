İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi

İstanbul'un en büyük çilelerinden olan toplu taşımada hemen hemen her gün arıza ya da kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun yüzü hiç gülmedi. Vatandaş, hizmet alma noktasında sıkıntı yaşadığı toplu taşımaya bir de son 4 yılda yüzde 400'ün üstünde zam ödedi. İETT'nin arıza haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım tarafından paylaşılan görüntüde seyir halindeki bir İETT otobüsünün dumanlar çıkardığı görüldü.