12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi

İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2023 13:56
İstanbul'un en büyük çilelerinden olan toplu taşımada hemen hemen her gün arıza ya da kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun yüzü hiç gülmedi. Vatandaş, hizmet alma noktasında sıkıntı yaşadığı toplu taşımaya bir de son 4 yılda yüzde 400'ün üstünde zam ödedi. İETT'nin arıza haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım tarafından paylaşılan görüntüde seyir halindeki bir İETT otobüsünün dumanlar çıkardığı görüldü.
İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi
İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi
İşte afetzedeler için yapılan köy evleri
İşte afetzedeler için yapılan köy evleri
Çökmeler devam ediyor mu?
Çökmeler devam ediyor mu?
Devlet selin vurduğu yeri ayağa kaldırdı
Devlet selin vurduğu yeri ayağa kaldırdı
Çöl sıcakları geri geliyor! 45 dereceyi aşacak
Çöl sıcakları geri geliyor! 45 dereceyi aşacak
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 polis yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı
Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı!
Ağır hasarlı bina böyle yıkıldı!
Şehide veda
Şehide veda
El emeği baston yapımının son ustalarından…
El emeği baston yapımının son ustalarından…
FB’li eski yöneticiye plaka şoku: O geziyor...
FB’li eski yöneticiye plaka şoku: O geziyor...
Aşırı sıcaklar geri dönüyor
Aşırı sıcaklar geri dönüyor
Konutta arz-talep dengesizliği
Konutta arz-talep dengesizliği
Daha Fazla Video Göster