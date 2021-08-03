03 Ağustos 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbulluların sivrisinekle imtihanı! CHP’li İBB Şile’de araç sayısını 1’e düşürdü
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zamanında ilaçlama yapmayınca megakentin birçok noktasında sivrisinek kabusu çekilmez bir hal aldı. İşte o ilçelerden biri de Şile. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlamada yetersiz kalınca Şile Belediyesi kendi imkanlarıyla harekete geçerek sivrisineğe karşı araç filosu kurdu.