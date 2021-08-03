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İstanbulluların sivrisinekle imtihanı! CHP’li İBB Şile’de araç sayısını 1’e düşürdü

A Haber
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Giriş: 03.08.2021 15:45
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zamanında ilaçlama yapmayınca megakentin birçok noktasında sivrisinek kabusu çekilmez bir hal aldı. İşte o ilçelerden biri de Şile. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlamada yetersiz kalınca Şile Belediyesi kendi imkanlarıyla harekete geçerek sivrisineğe karşı araç filosu kurdu.
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